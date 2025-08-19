Общество 19.08.2025 в 09:01

Лесники Бурятии справились со всеми пожарами

Новых за сутки обнаружено не было
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Лесники Бурятии справились со всеми пожарами

В Бурятии на сегодня, 19 августа, нет ни одного лесного пожара. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства новых пожаров за прошедшие сутки в республике тоже не обнаружено.

- Пожар в Прибайкальском районе был накануне ликвидирован. Его площадь составила 1,2 гектара. На территории лесного фонда Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим. Соблюдайте правила пожарной безопасности при нахождении в лесу, - предупредили в РАЛХ.

Фото: Елена Кокорина

Теги
пожары лес

Все новости

В Улан-Удэ с помощью дезодоранта сожгли номер в гостинице
19.08.2025 в 09:26
«АпатитАгро» получил прописку в Иволгинском районе
19.08.2025 в 09:19
Владимир Павлов: «Он – настоящий герой»
19.08.2025 в 09:06
Лесники Бурятии справились со всеми пожарами
19.08.2025 в 09:01
Маткапитал на образование в вузах Бурятии
19.08.2025 в 09:00
В тройном ДТП в Бурятии пострадали пять человек
19.08.2025 в 08:56
В Улан-Удэ автоледи сбила 9-летнего мальчика на «зебре»
19.08.2025 в 08:47
Москвичи оставили закаменцев без зарплаты
19.08.2025 в 06:00
На пункте приёма металлолома в Улан-Удэ погибли два работника
18.08.2025 в 18:03
Озеро Котокельское в Бурятии освободили от трёх свалок
18.08.2025 в 17:54
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
Владимир Павлов: «Он – настоящий герой»
В парламенте Бурятии семье погибшего участника СВО вручили его награду
19.08.2025 в 09:06
Маткапитал на образование в вузах Бурятии
Куда подавать заявление?
19.08.2025 в 09:00
Озеро Котокельское в Бурятии освободили от трёх свалок
200 человек собрали на побережье сотни мешков мусора
18.08.2025 в 17:54
В Улан-Удэ фиксировать нарушения правил парковки будут еще на одной улице
Теперь в городе стало 10 мест, где ездит «Дозор-М»
18.08.2025 в 17:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru