Общество 19.08.2025 в 09:01
Лесники Бурятии справились со всеми пожарами
Новых за сутки обнаружено не было
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии на сегодня, 19 августа, нет ни одного лесного пожара. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства новых пожаров за прошедшие сутки в республике тоже не обнаружено.
- Пожар в Прибайкальском районе был накануне ликвидирован. Его площадь составила 1,2 гектара. На территории лесного фонда Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим. Соблюдайте правила пожарной безопасности при нахождении в лесу, - предупредили в РАЛХ.
Фото: Елена Кокорина