Лесники Бурятии справились со всеми пожарами

В Бурятии на сегодня, 19 августа, нет ни одного лесного пожара. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства новых пожаров за прошедшие сутки в республике тоже не обнаружено.

- Пожар в Прибайкальском районе был накануне ликвидирован. Его площадь составила 1,2 гектара. На территории лесного фонда Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим. Соблюдайте правила пожарной безопасности при нахождении в лесу, - предупредили в РАЛХ.

Фото: Елена Кокорина