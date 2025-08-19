Владимир Павлов: «Он – настоящий герой»

Председатель Народного Хурала и депутаты в торжественной обстановке высказали уважение погибшему участнику спецоперации и его близким. В стенах республиканского парламента прошла церемония вручения родственникам погибшего российского воина Чингиса Николаевича Кужугета Ордена Мужества.Он родился 7 ноября 1989 г. в городе Кызыле, столице Республики Тыва. В 2007 г. Чингис Николаевич окончил среднюю школу, а затем уже в Бурятии, в городе Улан-Удэ, окончил в 2013 г. БГСХА.Работал в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Бурятия» министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. На спецоперацию был мобилизован в сентябре 2022 г.На церемонии вручения присутствовали супруга воина, его двое детей, мать и сестра погибшего, а также мать супруги.«28 августа 2024 г. Чингис Николаевич погиб на поле боя при исполнении служебных обязанностей по защите лесополосы Утка в поселке Новодонецк Донецкой Народной Республики. Чингис Николаевич достойно показал себя в бою. Он превыше всего ставил служение Отчизне и ее интересам. Его отвага и самоотверженность всегда вдохновляли товарищей», - рассказали собравшимся, подчеркнув, что он с честью выполнил воинский долг, был достойным гражданином, патриотом своей страны.Кужугет Чингис Николаевич был награжден Орденом Мужества посмертно Указом президента России – за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.Председатель республиканского парламента Владимир Павлов и руководитель БРО ВООВ «Боевое братство» вручили государственную награду Российской Федерации семье погибшего. От семьи награду принимала супруга воина Виктория Ринчиновна Кужугет.Владимир Павлов, передавая награду, искренне назвал погибшего участника СВО настоящим героем.Память Чингиса Николаевича и других погибших при выполнении долга участников спецоперации почтили минутой молчания.Председатель Народного Хурала отметил, обращаясь к родственникам погибшего и другим присутствовавшим, что Чингис Николаевич был храбрым, отважным, мужественным, любил свою Родину, свою семью.«Он награжден посмертно и это очень важная награда, которая будет передаваться в семье из поколения в поколение. Семья будет гордиться своим сыном, отцом, своим родственником. Он погиб, защищая интересы нашей страны, нашей Родины, нашей Отчизны. Он вложил весь свой боевой опыт в предстоящую победу и таких героев страна не забывает», - выступил Владимир Павлов.От себя лично и от депутатов Народного Хурала он выразил соболезнования родственникам погибшего.«Мы вам низко кланяемся. Родители его воспитали достойным гражданином Российской Федерации. Школа тоже вложила свой труд. И Чингис Николаевич в экстремальной ситуации все эти качества сохранил. Вечная память герою Кужугету Чингису Николаевичу!», - сказал Владимир Павлов.Слова соболезнования и поддержки в ходе церемонии сказали и другие депутаты Народного Хурала.Петр Мордовской, председатель комитета Народного Хурала по госустройству, МСУ, законности и вопросам государственной службы, в своем выступлении отметил, что Чингис Николаевич был воином-гвардейцем, геройски погибшим при выполнении задач специальной военной операции.«Вручая Орден, мы отдаем дань памяти всем воинам, павшим на полях сражений специальной военной операции», - сказал Петр Мордовской.Обращаясь к детям погибшего, он сказал им, что у них был светлый папа, очень ответственный и порядочный.«Гордитесь своим отцом. Что такое быть воином? Быть воином – жить вечно. Он навсегда вписан золотыми буквами в историю Республики Бурятия, в историю нашей страны. Как помним о ветеранах Великой Отечественной войны, также будем помнить о воине, гвардии младшем сержанте Чингисе Николаевиче Кужугете. Память о нем сохранится в сердцах благодарных потомков», - заверил депутат.В ходе церемонии депутаты Народного Хурала неоднократно подчеркивали, что всегда готовы помочь семье погибшего.Также выступили работавшие с ним. Высоко оценил Чингиса Николаевича представитель «Боевого братства».Супруга воина Виктория Ринчиновна, сдерживая слезы, тоже сказала теплые слова в память о погибшем муже. Сказала, что он был самым хорошим отцом, самым хорошим мужем. Вспомнила, что они начали встречаться с первого курса и он был всегда рядом, всегда помогал. Когда поженились, стал настоящим главой семьи.«За ним я чувствовала себя, как за каменной стеной. Я хочу сказать, что горжусь своим мужем. Этот год был очень тяжелым. Нам, конечно, будет его очень-очень не хватать. Благодарна мужу, что у нас есть два замечательных ребенка, которые очень сильно похожи на отца. Вечная память герою», - также сказала она.На церемонии было немало выступивших. Все отмечали стойкость, отвагу и мужество Чингиса Николаевича Кужугета. Завершилось памятное мероприятие коллективным фотографированием.