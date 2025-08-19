Общество 19.08.2025 в 09:50
США вложат в новый монгольский водопровод 350 миллионов долларов
Проект позволит обеспечить чистой водой 1,5 миллиона жителей Улан-Батора
Текст: Иван Иванов
Соединенные Штаты, пересмотрев свои программы иностранной помощи, приняли решение продолжить финансирование проектов и программ в рамках договора о водных ресурсах между американской корпорацией «Вызовы тысячелетия» и правительством Монголии.
Как сообщает портал «Монцамэ», этот совместно финансируемый проект предусматривает выделение 350 млн долларов США (1,2 триллиона тугриков) в виде помощи от американского народа и 112 млн долларов США в виде инвестиций от правительства Монголии, что делает его основой стратегического сотрудничества между США и Монголией.
Американские компании, такие как Tetra Tech и AECOM, отвечают за проектирование и мониторинг строительства, привнося в реализацию проекта опыт и возможности США в области водной инфраструктуры, инженерии и технологий в рамках договора.
«Этот комплексный проект обеспечит долгосрочное, надежное и устойчивое водоснабжение для граждан и предприятий в Улаанбаатаре, где проживает большинство населения страны, и будет способствовать реализации политики развития Монголии, направленной на самообеспечение и привлечение частных инвестиций», - отметил посол США в Монголии Ричард Буанган. Он добавил: «Эти высокоэффективные инвестиции в инфраструктуру помогут Монголии стать надежным торговым и деловым партнером».
Успешная реализация проекта значительно повысит безопасность водоснабжения и обеспечит устойчивое снабжение водой для растущего населения Улан-Батора, превышающего 1,5 миллиона человек.
ТегиМонголия