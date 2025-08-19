Общество 19.08.2025 в 09:50

США вложат в новый монгольский водопровод 350 миллионов долларов

Проект позволит обеспечить чистой водой 1,5 миллиона жителей Улан-Батора
A- A+
Текст: Иван Иванов
США вложат в новый монгольский водопровод 350 миллионов долларов
Фото: архив «Номер один»
Соединенные Штаты, пересмотрев свои программы иностранной помощи, приняли решение продолжить финансирование проектов и программ в рамках договора о водных ресурсах между американской корпорацией «Вызовы тысячелетия» и правительством Монголии.

Как сообщает портал «Монцамэ», этот совместно финансируемый проект предусматривает выделение 350 млн долларов США (1,2 триллиона тугриков) в виде помощи от американского народа и 112 млн долларов США в виде инвестиций от правительства Монголии, что делает его основой стратегического сотрудничества между США и Монголией.

Американские компании, такие как Tetra Tech и AECOM, отвечают за проектирование и мониторинг строительства, привнося в реализацию проекта опыт и возможности США в области водной инфраструктуры, инженерии и технологий в рамках договора.

«Этот комплексный проект обеспечит долгосрочное, надежное и устойчивое водоснабжение для граждан и предприятий в Улаанбаатаре, где проживает большинство населения страны, и будет способствовать реализации политики развития Монголии, направленной на самообеспечение и привлечение частных инвестиций», - отметил посол США в Монголии Ричард Буанган. Он добавил: «Эти высокоэффективные инвестиции в инфраструктуру помогут Монголии стать надежным торговым и деловым партнером».

Успешная реализация проекта значительно повысит безопасность водоснабжения и обеспечит устойчивое снабжение водой для растущего населения Улан-Батора, превышающего 1,5 миллиона человек.
Теги
Монголия

Все новости

С родителей-должников из Бурятии взыскали свыше 470 млн рублей алиментов
19.08.2025 в 10:50
В Бурятии пьяная женщина не справилась с «Россомахой»
19.08.2025 в 10:46
В Улан-Удэ завершается капремонт школы №58
19.08.2025 в 10:29
Открытие сезона охоты в Бурятии перенесли на осень
19.08.2025 в 10:24
В Улан-Удэ автомобилям временно разрешили ездить по полосе для автобусов
19.08.2025 в 10:06
Жителям Бурятии показали, как отличить мошенников от Госуслуг
19.08.2025 в 09:54
США вложат в новый монгольский водопровод 350 миллионов долларов
19.08.2025 в 09:50
Бурятское УФАС проверяет обоснованность подорожания бензина в Новом Уояне
19.08.2025 в 09:39
В Бурятии собака уплыла от хозяев на моторной лодке
19.08.2025 в 09:38
В Улан-Удэ с помощью дезодоранта сожгли номер в гостинице
19.08.2025 в 09:26
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
С родителей-должников из Бурятии взыскали свыше 470 млн рублей алиментов
Это почти на 55 млн рублей больше, чем в прошлом году
19.08.2025 в 10:50
В Улан-Удэ завершается капремонт школы №58
Мэр города остался доволен выполненными работами
19.08.2025 в 10:29
Открытие сезона охоты в Бурятии перенесли на осень
Любителям пострелять напомнили о необходимости оформления документов
19.08.2025 в 10:24
В Улан-Удэ автомобилям временно разрешили ездить по полосе для автобусов
Движение в сторону Элеватора сейчас затруднено из-за ремонта
19.08.2025 в 10:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru