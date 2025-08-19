Общество 19.08.2025 в 09:54

Жителям Бурятии показали, как отличить мошенников от Госуслуг

В республике идет массовая рассылка смс о входе в личный кабинет
Текст: Елена Кокорина
В связи с продолжающимися рассылками мошенников о входе в личный кабинет Госуслуг, жителям Бурятии снова решили напомнить, как именно выглядят смс-сообщения, на которые не стоит реагировать, и тем более переходить по ссылкам или звонить по указанным там телефонам.

- Будьте внимательны, «Госуслуги» направляют уведомления о входе в учётную запись, только если есть на них подписка в разделе «Безопасность». В этом случае при каждом входе в аккаунт на электронную почту, привязанную к Госуслугам, приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru. В смс и, тем более, в мессенджерах такая информация не отправляется. Единственный номер по которому можно связаться с техподдержкой портала – это бесплатный номер по России 8-800-100-70-10, - сообщили в транспортной полиции Прибайкалья.

Будьте бдительны сами и предупредите своих близких.

Фото: Транспортная полиция Прибайкалья

мошенники

