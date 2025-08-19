Общество 19.08.2025 в 10:24

Открытие сезона охоты в Бурятии перенесли на осень

Любителям пострелять напомнили о необходимости оформления документов
Текст: Елена Кокорина
Открытие сезона охоты в Бурятии перенесли на осень

В Тункинском парке Бурятии сезон охоты на водоплавающую дичь перенесен на 6 сентября. Ранее его планировалось открыть с 30 августа.

Выдача разрешений начнется с 26 августа по адресу: с. Кырен, ул. Ленина, д. 69, каб. № 10.

- Для осуществления спортивной охоты необходимо иметь при себе действующие разрешительные документы: охотничий билет единого федерального образца, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, а также разрешение на добычу охотничьих ресурсов, - напомнили в Администрации национального парка «Тункинский».

Охотникам, не являющимся жителями Тункинского района, необходимо оформить разрешение на посещение национального парка.

Фото: loon.site

охота

