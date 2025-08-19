Общество 19.08.2025 в 10:29

В Улан-Удэ завершается капремонт школы №58

Мэр города остался доволен выполненными работами
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ завершается капремонт школы №58
Фото: скриншот видео
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как идет подготовка школы №58 к новому учебному году. В этом году в учебном заведении сделали капитальный ремонт. Сейчас работы вышли на финишную прямую. 

«Подрядчик «Базис Груп» нас не подвел, все работы выполнил в срок, за что ему большое спасибо. Школа получилась яркая, современная, красивая. Я уверен, что учителям, детям и родителям понравится здесь. Тем более, что они сами следили за процессом реконструкции с первого дня», - рассказал градоначальник.

По словам мэра, в школе поменяли все сети, полы, кровлю и потолки. Теперь там есть просторные светлые кабинеты, актовый зал, пищеблок. Благодаря перепланировке удалось сделать кабинеты психолога, труда и в целом расширить пространство.

Особое внимание в ходе капремонта уделили безопасности. В школе заменили пожарную сигнализацию, установили видеонаблюдение, системы оповещения и эвакуации, сделали тамбур для охраны и для ожидания родителей. 

«Остались последние штрихи. Поставить мебель и оборудование. Первого сентября дети придут уже в обновленную школу», - заявил Игорь Шутенков.
Теги
мэр школа

Все новости

С родителей-должников из Бурятии взыскали свыше 470 млн рублей алиментов
19.08.2025 в 10:50
В Бурятии пьяная женщина не справилась с «Россомахой»
19.08.2025 в 10:46
В Улан-Удэ завершается капремонт школы №58
19.08.2025 в 10:29
Открытие сезона охоты в Бурятии перенесли на осень
19.08.2025 в 10:24
В Улан-Удэ автомобилям временно разрешили ездить по полосе для автобусов
19.08.2025 в 10:06
Жителям Бурятии показали, как отличить мошенников от Госуслуг
19.08.2025 в 09:54
США вложат в новый монгольский водопровод 350 миллионов долларов
19.08.2025 в 09:50
Бурятское УФАС проверяет обоснованность подорожания бензина в Новом Уояне
19.08.2025 в 09:39
В Бурятии собака уплыла от хозяев на моторной лодке
19.08.2025 в 09:38
В Улан-Удэ с помощью дезодоранта сожгли номер в гостинице
19.08.2025 в 09:26
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
С родителей-должников из Бурятии взыскали свыше 470 млн рублей алиментов
Это почти на 55 млн рублей больше, чем в прошлом году
19.08.2025 в 10:50
Открытие сезона охоты в Бурятии перенесли на осень
Любителям пострелять напомнили о необходимости оформления документов
19.08.2025 в 10:24
В Улан-Удэ автомобилям временно разрешили ездить по полосе для автобусов
Движение в сторону Элеватора сейчас затруднено из-за ремонта
19.08.2025 в 10:06
Жителям Бурятии показали, как отличить мошенников от Госуслуг
В республике идет массовая рассылка смс о входе в личный кабинет
19.08.2025 в 09:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru