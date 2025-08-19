В Улан-Удэ завершается капремонт школы №58

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как идет подготовка школы №58 к новому учебному году. В этом году в учебном заведении сделали капитальный ремонт. Сейчас работы вышли на финишную прямую.«Подрядчик «Базис Груп» нас не подвел, все работы выполнил в срок, за что ему большое спасибо. Школа получилась яркая, современная, красивая. Я уверен, что учителям, детям и родителям понравится здесь. Тем более, что они сами следили за процессом реконструкции с первого дня», - рассказал градоначальник.По словам мэра, в школе поменяли все сети, полы, кровлю и потолки. Теперь там есть просторные светлые кабинеты, актовый зал, пищеблок. Благодаря перепланировке удалось сделать кабинеты психолога, труда и в целом расширить пространство.Особое внимание в ходе капремонта уделили безопасности. В школе заменили пожарную сигнализацию, установили видеонаблюдение, системы оповещения и эвакуации, сделали тамбур для охраны и для ожидания родителей.«Остались последние штрихи. Поставить мебель и оборудование. Первого сентября дети придут уже в обновленную школу», - заявил Игорь Шутенков.