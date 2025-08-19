С родителей-должников из Бурятии взыскали свыше 470 млн рублей алиментов

Судебные приставы Бурятии за семь месяцев 2025 года взыскали более 470 млн рублей с родителей, задолжавших своим детям алименты. Подчеркивается, что это почти на 55 млн рублей больше, чем в прошлом году (за аналогичный период).С должников принудительно взыскивают деньги, также нерадивых родителей ограничивают в выезде за границу, либо они не могут перерегистрировать свое имущество или управлять автомобилем.«Наиболее жестким последствием при злостном уклонении от уплаты алиментов является привлечение должников к уголовной ответственности, которая предусмотрена ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Санкция статьи предусматривает наказание исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года», - отметили в УФССП по Бурятии.