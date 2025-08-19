Общество 19.08.2025 в 11:02

Сельчанин в Бурятии поживился за счет соседкой стройки

Дело о серии краж стройматериалов раскрыли сельские полицейские
Текст: Елена Кокорина
Сельчанин в Бурятии поживился за счет соседкой стройки

Житель Мухоршибирского района Бурятии благоустроил свой приусадебный участок за счет соседа. На развернувшемся недалеко от его жилища строительстве дома, он систематически подворовывал разные материалы, но в конце концов все же был пойман полицией.

- Утром 18 августа в полицию поступило заявление от представителя строительной компании, который сообщил о краже строительных материалов с земельного участка в районном центре, где его организация возводит частный дом для заказчика. По его словам, рано утром рабочие обнаружили пропажу металлочерепицы и металлопрофиля в общем количестве 29 единиц, - рассказали в полиции республики.

Проведя ряд мероприятий, оперативники установили примерный путь движения вора и вскоре задержали подозреваемого 29-летнего жителя села Мухоршибирь.

- Он признался, что ранним утром похитил строиматериалы и перевез их на территорию своего частного дома на автомобиле. Похищенное планировал реализовать. Кроме того, гражданин ранее уже совершал хищения с территории данной стройки. Он похитил там бетонные блоки, из которых построил уборную на своем участке и пиломатериалы, которые использовал на приусадебном участке. Ранее представители строительной организации в полицию не обращались в связи с незначительностью ущерба от предыдущих краж, - добавили в полиции.

Задержанный не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site

