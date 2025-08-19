Общество 19.08.2025 в 11:23

В селе Бурятии на стену клуба перенесли старую фотографию

Арт-объект создал московский художник
Текст: Карина Перова
В селе Бурятии на стену клуба перенесли старую фотографию
Фото: соцсети
В селе Максимиха Баргузинского района Бурятии появился необычный арт-объект. Московский художник Иван Симонов перенес на стену сельского клуба старую фотографию местных жителей. На ней изображены пожилые люди на празднике в честь 9 Мая.

«Я всех знаю. Вон моя мама сидит, Евгения Георгиевна Горбунова. А рядышком тетка», - рассказала одна из сельчанок.

Большой проект превращения Максимихи в центр искусства осуществляет Центр отдыха «Радуга».
