В селе Бурятии на стену клуба перенесли старую фотографию

В селе Максимиха Баргузинского района Бурятии появился необычный арт-объект. Московский художник Иван Симонов перенес на стену сельского клуба старую фотографию местных жителей. На ней изображены пожилые люди на празднике в честь 9 Мая.«Я всех знаю. Вон моя мама сидит, Евгения Георгиевна Горбунова. А рядышком тетка», - рассказала одна из сельчанок.Большой проект превращения Максимихи в центр искусства осуществляет Центр отдыха «Радуга».