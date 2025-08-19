Жители Бурятии могут получить дрова на Госуслугах

Подача заявления на дрова для жителей Бурятии стала проще, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. Для заключения договора купли-продажи древесины можно подать заявление через Госуслуги (требуется электронная подпись) или обратиться в лесничество.Специалисты Республиканского агентства лесного хозяйства напоминают, что в период действия особого противопожарного режима разрешено осваивать деляны, но строго с соблюдением правил пожарной и санитарной безопасности. Кроме того, определены места для сбора валежной древесины. Законом Республики Бурятия установлены следующие нормативы заготовки древесины для собственных нужд:- для строительства жилых домов - до 200 кубометров один раз гражданам;- для ремонта и реконструкции жилых домов - до 50 кубометров один раз в 10 лет;- для строительства и ремонта хозяйственных построек - до 25 кубометров один раз в 10 лет;- для отопления на подворье ежегодно: в районах Крайнего Севера и приравненных к районам Крайнего Севера - до 40 кубометров, в остальных районах - до 20 кубометров;- для строительства и ремонта изгородей, навесов, иных собственных нужд - до 5 кубометров древесины на семью один раз в 5 лет;- для возведения жилого строения на дачном земельном участке без права регистрации проживания в нём - до 50 кубометров один раз гражданам.Предусмотрена попённая плата, её размер зависит от породы дерева и удаленности деляны, стоимость в Бурятии - от 175 до 500 рублей за кубометр. Также, нужно будет оплатить услуги отвода, цену устанавливает лесхоз.