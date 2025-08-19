Общество 19.08.2025 в 11:55

Жители Бурятии могут получить дрова на Госуслугах

Но для этого требуется электронная подпись
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии могут получить дрова на Госуслугах
Фото: архив «Номер один»
Подача заявления на дрова для жителей Бурятии стала проще, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. Для заключения договора купли-продажи древесины можно подать заявление через Госуслуги (требуется электронная подпись) или обратиться в лесничество. 

Специалисты Республиканского агентства лесного хозяйства напоминают, что в период действия особого противопожарного режима разрешено осваивать деляны, но строго с соблюдением правил пожарной и санитарной безопасности. Кроме того, определены места для сбора валежной древесины. Законом Республики Бурятия установлены следующие нормативы заготовки древесины для собственных нужд:

- для строительства жилых домов - до 200 кубометров один раз гражданам;

- для ремонта и реконструкции жилых домов - до 50 кубометров один раз в 10 лет;

- для строительства и ремонта хозяйственных построек - до 25 кубометров один раз в 10 лет;

- для отопления на подворье ежегодно: в районах Крайнего Севера и приравненных к районам Крайнего Севера - до 40 кубометров, в остальных районах - до 20 кубометров;

- для строительства и ремонта изгородей, навесов, иных собственных нужд - до 5 кубометров древесины на семью один раз в 5 лет;

- для возведения жилого строения на дачном земельном участке без права регистрации проживания в нём - до 50 кубометров один раз гражданам.

Предусмотрена попённая плата, её размер зависит от породы дерева и удаленности деляны, стоимость в Бурятии - от 175 до 500 рублей за кубометр. Также, нужно будет оплатить услуги отвода, цену устанавливает лесхоз.
Теги
дрова

Все новости

В Бурятии заметили медведя-«бомжа»
19.08.2025 в 12:20
Росгвардейцы поймали улан-удэнца с «синтетикой»
19.08.2025 в 12:19
В Бурятии сельчанка пойдет под суд за угон велика у пенсионерки
19.08.2025 в 12:16
Жители Бурятии могут получить дрова на Госуслугах
19.08.2025 в 11:55
В Иркутской области выпавший град уничтожил посевы
19.08.2025 в 11:39
«ТимлюйЦемент» подвел итоги работы за семь месяцев 2025 года
19.08.2025 в 11:38
В селе Бурятии на стену клуба перенесли старую фотографию
19.08.2025 в 11:23
В Бурятии водитель мопеда попал под колеса «Головастика»
19.08.2025 в 11:18
Сельчанин в Бурятии поживился за счет соседкой стройки
19.08.2025 в 11:02
В Бурятии назвали виновника аварии с пятью пострадавшими
19.08.2025 в 11:01
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
В Бурятии заметили медведя-«бомжа»
Косолапый «разграбил» мусорку возле трассы
19.08.2025 в 12:20
Росгвардейцы поймали улан-удэнца с «синтетикой»
Тот заявил, что подобрал сверток с наркотиками на улице
19.08.2025 в 12:19
В Бурятии сельчанка пойдет под суд за угон велика у пенсионерки
Выйдя подшофе из кафе, женщина лихо уехала не нём домой
19.08.2025 в 12:16
В селе Бурятии на стену клуба перенесли старую фотографию
Арт-объект создал московский художник
19.08.2025 в 11:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru