Общество 19.08.2025 в 12:16

В Бурятии сельчанка пойдет под суд за угон велика у пенсионерки

Выйдя подшофе из кафе, женщина лихо уехала не нём домой
Текст: Елена Кокорина
В Курумканском районе Бурятии оперативники уголовного розыска задержали сельчанку, которая без зазрения совести уехала домой на велосипеде 67-летней пенсионерки. Женщина вышла ночью из кафе навеселе, захотела домой, поэтому не стала заморачиваться вопросом кому принадлежит сие транспортное средство.

Днем 15 августа в отделение полиции обратилась 67-летняя местная жительница, рассказав о краже велосипеда, стоимостью 7 тысяч рублей, который она припарковала вечером у кафе.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками была установлена и задержана подозреваемая – 37-летняя ранее не судимая сельчанка. Она рассказала, что в ночь с 15 на 16 августа находилась в кафе. Выйдя из заведения ранним утром, увидела велосипед, припаркованный возле забора. Нетрезвая сельчанка подошла к транспортному средству, села и поехала на нем домой. Женщина отметила, что в дальнейшем планировала пользоваться велосипедом, - рассказали в полиции республики.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: loon.site

