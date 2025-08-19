Общество 19.08.2025 в 12:19

Росгвардейцы поймали улан-удэнца с «синтетикой»

Тот заявил, что подобрал сверток с наркотиками на улице
Текст: Карина Перова
Фото: Росгвардия по Бурятии
Житель Улан-Удэ сдал себя с потрохами из-за нервозности. На него обратили внимание сотрудники Росгвардии. Мужчина шёл по проезжей части дороги. Увидев правоохранителей, тот ускорил шаг и постоянно оборачивался.

Росгвардейцы остановили подозрительного горожанина для проверки документов. Во время осмотра он достал из кармана жилета сверток, замотанный изолентой, и выбросил его на землю. После этого 54-летнего местного жителя задержали и доставили в отдел полиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

«Он пояснил, что подобрал сверток на улице. Проведенная экспертиза показала, что изъятый белый порошок является синтетическим наркотическим веществом. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело», - прокомментировали в Росгвардии по Бурятии.
