Общество 19.08.2025 в 12:20
В Бурятии заметили медведя-«бомжа»
Косолапый «разграбил» мусорку возле трассы
Текст: Андрей Константинов
Медведя, активно копавшегося в мусорном баке, заметили возле трассы вблизи села Барагхан Курумканского района. Как сообщает «Курумкан-инфо.24/7», информация о животном доведена до сотрудников Бурприроднадзора.
Напомним, в этом году медведи активно напоминают о себе жителям республики. Так, недавно в Баргузинском районе местные жители смогли заснять косолапого прямо из окна своего дома. Медведь разгуливал по травке, не смущаясь рядом стоящего строения и ярких фонарей. А в июле мишка наведался в село Журавлиха, где проник на территорию одного из домов и задрал двух коз. В том же месяце сотрудники Бурприроднадзора отпугнули медведя, прикормленного автомобилистами на федеральной трассе в районе поселка Танхой.
Тегимедведь