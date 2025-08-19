Общество 19.08.2025 в 12:20

В Бурятии заметили медведя-«бомжа»

Косолапый «разграбил» мусорку возле трассы
Текст: Андрей Константинов
Фото: скриншот видео
Медведя, активно копавшегося в мусорном баке, заметили возле трассы вблизи села Барагхан Курумканского района. Как сообщает «Курумкан-инфо.24/7», информация о животном доведена до сотрудников Бурприроднадзора.

Напомним, в этом году медведи активно напоминают о себе жителям республики. Так, недавно в Баргузинском районе местные жители смогли заснять косолапого прямо из окна своего дома. Медведь разгуливал по травке, не смущаясь рядом стоящего строения и ярких фонарей. А в июле мишка наведался в село Журавлиха, где проник на территорию одного из домов и задрал двух коз. В том же месяце сотрудники Бурприроднадзора отпугнули медведя, прикормленного автомобилистами на федеральной трассе в районе поселка Танхой.
