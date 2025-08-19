В Бурятии гендиректора «Парка Байкал» оштрафовали за строительный мусор

В Бурятии оштрафовали гендиректора «Парка Байкал» (ООО «Посаженников»). Проверку проводили сотрудники Бурприроднадзора и Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.Бизнесмен нарушил требования природоохранного законодательства. На грунте вне площадки временного накопления были размещены строительные отходы.Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор возбудил в отношении генерального директора организации дело об административном правонарушении (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ). В результате должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей.Штраф он оплатил. Также нарушитель провел уборку территории, отметили в Бурприроднадзоре.