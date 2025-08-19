В Бурятии выплаты молодым аграриям увеличили в два раза

В Бурятии в два раза увеличили размер единовременной выплаты молодым аграриям. Сумма поддержки выросла с 500 тысяч до 1 млн рублей. Она осуществляется в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».В минсельхозпроде региона пояснили, что субсидию предоставляют сельхозпроизводителям для возмещения до 99% затрат на выплату единовременной помощи молодому специалисту. Последний должен быть трудоустроен на срок не менее пяти лет и постоянно проживать в сельской местности.«Молодым специалистом считается гражданин РФ до 35 лет включительно, завершивший обучение по основным профессиональным образовательным программам и (или) программам профессионального обучения и впервые устраивающийся на работу по полученной квалификации», - добавили в профильном министерстве.