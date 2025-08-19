Родители первоклашек в Бурятии станут очередным прицелом мошенников

Мошенники в преддверии 1 сентября готовят новые схемы обмана школьников и их родителей. Об особо вероятных махинациях в период подготовки к учебному сезону рассказали в Комитете по образованию Улан-Удэ, со ссылкой на ТГ-канал «Лапша Медиа».

Мошенники могут запросто сыграть на неопытности родителей первоклашек, поэтому они – особая группа риска. Родителям малышей могут поступать звонки или сообщения от «сотрудников школы» с просьбой передать персональные данные или коды из СМС якобы для «добавления ребенка в класс» или «оформления бесплатного питания».

Далее идут созданные мошенниками онлайн-магазины для покупки канцтоваров и приобретения гаджетов – смартфонов, планшетов и смарт-часов. Такие порталы обычно пестрят «выгодными» предложениями и невероятно низкими ценами.

Сами школьники также могут напороться на мошенническую схему, сами того не зная. Речь идет об использовании детьми ИИ для выполнения домашних заданий. Не всегда понимая, из каких источников безопасно скачивать программы, можно легко натолкнуться на вредоносное ПО.

Фото: loon.site