Общество 19.08.2025 в 16:04

Объекты ЖКХ в Бурятии готовы к зиме на 85%

На подготовку к отопительному сезону направили 560 млн рублей
Текст: Карина Перова
Объекты ЖКХ в Бурятии готовы к зиме на 85%
Фото: архив «Номер один»
Отопительный сезон в Бурятии стартует в середине сентября. Готовность объектов ЖКХ в среднем по республике составляет 85%, заявил министр строительства и модернизации ЖКК региона Евгений Коркин.

На подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду направили 560 млн рублей. В районах на эти средства проводят в порядок свои котельные, тепловые, водопроводные и канализационные сети, очистные сооружения и жилищный фонд.

«На сегодня низкие показатели готовности по жилищному фонду наблюдаются в Муйском районе и котельных – в Улан-Удэ», - подчеркнул Коркин.

На данный момент на складах теплоснабжающих организаций заготовили более 46 тысяч тонн угля или 29% от нормативного запаса и 4,2 тысячи тонн мазута (составляет 98% от нормативного запаса).

«Основные объемы поставок начнутся с 1 сентября во избежание снижения качества бурого угля, а также возникновения дополнительных затрат предприятий по валкованию топлива. На сегодняшний день действует 49 договоров на его поставку», - заключил министр.
