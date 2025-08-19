В Бурятии на три дня зарядят дожди

Об ухудшении погоды предупредили синоптики Бурятии. По данным Гидрометцентра, в ближайшие три дня смещение южного циклона вызовет в республике дожди, местами сильные дожди и ливни. При этом ожидается порывистый ветер до 15, местами до 20 м/с.Температура воздуха при этом понизится. Так, днем 20 августа по республике прогнозируется +17…+22, днем 21 августа: +14…+19, а днем 22 августа: +18…+23 градуса.