Общество 19.08.2025 в 16:48

Волонтёры из Бурятии ликвидируют последствия взрыва дрона в Курске

Студенты-спасатели разбирают завалы и убираются в помещениях
Текст: Карина Перова
Фото: Молодёжный центр Бурятии
Фото: Молодёжный центр Бурятии
Волонтёры из Бурятии помогают жителям Курска, эвакуированным после атаки беспилотников. Напомним, в ночь на 15 августа из-за вражеского дрона произошёл взрыв в жилом доме. Жильцы были вынуждены покинуть квартиры – они находятся в пункте временного размещения.

Студенты-спасатели из нашей республики помогают ликвидировать последствия ночного обстрела. Пострадали жилые дома, а также социально значимые объекты: школа, детский сад и поликлиника.

Добровольцы разбирают завалы, распиливают упавшие деревья, убираются в помещениях и занимаются закрытием теплового контура.

В сводную группировку ВСКС входят добровольцы из Республики Бурятия, Курской, Херсонской, Воронежской, Липецкой, Калужской областей и Севастополя. Работы ведутся совместно с волонтёрами #МЫВМЕСТЕ, Народного фронта и «Молодой гвардии Единой России».
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
