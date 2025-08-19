Волонтёры из Бурятии ликвидируют последствия взрыва дрона в Курске

Волонтёры из Бурятии помогают жителям Курска, эвакуированным после атаки беспилотников. Напомним, в ночь на 15 августа из-за вражеского дрона произошёл взрыв в жилом доме. Жильцы были вынуждены покинуть квартиры – они находятся в пункте временного размещения.Студенты-спасатели из нашей республики помогают ликвидировать последствия ночного обстрела. Пострадали жилые дома, а также социально значимые объекты: школа, детский сад и поликлиника.Добровольцы разбирают завалы, распиливают упавшие деревья, убираются в помещениях и занимаются закрытием теплового контура.В сводную группировку ВСКС входят добровольцы из Республики Бурятия, Курской, Херсонской, Воронежской, Липецкой, Калужской областей и Севастополя. Работы ведутся совместно с волонтёрами #МЫВМЕСТЕ, Народного фронта и «Молодой гвардии Единой России».