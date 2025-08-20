В Бурятии студенческие кредиты загоняют молодых людей в кабалу

С 1 сентября 2025 года в России изменятся правила выдачи образовательных кредитов. Согласно принятому закону, льготный заем на оплату обучения будет доступен только студентам приоритетных направлений подготовки. К приоритетным относятся инженерно-технические, медицинские и педагогические направления. Им, а также детям участников СВО будут давать кредиты под 3%. На иные специальности - под 18% годовых. Но уже сегодня реальность такова, что высшее образование в России становится недоступным для многих, и ситуация складывается хуже, чем в 90-е годы, когда учеба в вузе давала перспективы в будущем.Число бюджетных мест в вузах неуклонно сокращается. По информации Минобрнауки России, на 2025–2026 учебный год предусмотрено 619,1 тыс. мест, что на 2000 меньше, чем в прошлом году. При этом более 73% всех бюджетных мест приходится на региональные вузы.Также планируется уменьшение бюджетных мест по таким направлениям, как журналистика, политология, экономика, юриспруденция и менеджмент. Министерство науки и высшего образования объясняет изменения стратегией выравнивания доступа к образованию и развитием региональных научных центров.Минобрнауки РФ проинформировало, что 50% от всех российских студентов-платников проходят обучение на юридических и экономических специальностях. Одновременно сокращается возможность и платного образования.Из-за дефицита бюджета чиновники, чтобы не компенсировать банкам огромные суммы на льготные студенческие кредиты, с 1 сентября 2025 года в России ужесточают требования к выдаче образовательных кредитов. Их число резко сократится, по аналогии с льготными ипотечными программами. У государства кончаются деньги в казне, и тратить их на поддержку банков и студентов не самая лучшая идея в условиях разворачивающегося экономического кризиса. А что же студенты, будущее и прогресс? Пока реальность такова, что студенческие кредиты становятся серьезной проблемой для молодых людей. В зависимости от типа кредита процентные ставки могут составлять от 3% до 1%.Долговая нагрузка у населения Бурятии активно растет с 2023 года. В том числе и у студентов.Это связано с резким изменением процентных ставок в сочетании с галопирующей инфляцией и торможением роста доходов. Сама же оплата образования с дикими процентными ставками как схема абсурдна с экономической точки зрения.- Заемщики-ипотечники точно знают, что через 10 - 15 лет их собственность в виде квартиры будет стоить дороже, и ее можно будет продать, сдавать либо жить в ней. И даже если им придется заплатить в два-три раза больше первоначальной цены квартиры, они идут на это, надеясь на рост стоимости их актива. Ведь именно жилье является основным активом жителя Бурятии, да и не только.А в чем заключается актив у студенческого кредита, спросите вы. Когда через пять лет у студента будет диплом, что он гарантирует? Что он стоит на рынке, тогда как за него уплачены проценты, тело кредита, а чаще всего долг остается висеть, когда человек уже вступил во взрослую жизнь и на нем висит этот кредит? — говорит улан-удэнский предприниматель Баир Будаев.Расходы на выплату кредитов после обучения поглощают практически всю зарплату, которую начинает получать дипломированный специалист. Тем временем выпускники вузов, которые еще не оплатили до конца свою учебу, сталкиваются с неприятной реальностью, которую не ожидали.Дипломы могут открыть им дорогу в мэрию Улан-Удэ, правительство Бурятии и федеральные службы, но не гарантируют никакого продвижения по службе. А без этого зарплата в 40 тыс. рублей не позволяет им закрыть кредиты в обозримые сроки.Многие при этом реально жалеют об учебе и тратах на платное образование, которое не принесло никакой пользы в их карьере.- К сожалению, экономическая ситуация в стране очень быстро ухудшается, будет сокращение бюджетных статей расходов, спрос на многие специальности находится под давлением, - говорит улан-удэнский экономист Николай Тетерин. – Поэтому очень важно сегодня реально оценивать перспективы профессий в будущем, а также места будущей работы, что позволит выпускникам уехать, чтобы потом выплатить кредиты.По его словам, речь может идти о регионах запада и севера России, где имеются предприятия с высоким уровнем оплаты труда. Но и сегодняшние позиции предприятий не гарантируют хороших мест, поскольку многие отрасли промышленности сегодня находятся в кризисе.По словам экономиста, появление высоких процентных ставок два года назад в образовании стало сигналом того, что высшее образование в целом становится роскошью. И сегодня процентные ставки и сами кредиты сильно бьют по молодому поколению, ограничивая их в создании семьи, покупке в кредит жилья, мебели, автомобилей.Но как планировать свою профессию, когда экономическое будущее находится в тумане неопределенности? Повсеместное распространение платного образования и обнуление целых блоков бюджетных мест вынуждают брать неподъемные кредиты. А долги сковывают жизнь, превращая ее в нескончаемое ярмо.И выход может заключаться в том, чтобы не строить особых иллюзий и надежд на богатое будущее и реально оценивать свои перспективы, ведя более бережливый образ жизни и не увеличивая тем самым свою кредитную нагрузку.