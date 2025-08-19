Общество 19.08.2025 в 17:34

Житель Бурятии лишил пенсионерку заначки, хранившейся в подушке

Деньги женщина копила для покупки оконных стеклопакетов
Текст: Карина Перова
Фото: loon.site
В Кижингинском районе Бурятии пенсионерка лишилась заначки, которую она хранила в наволочке с подушкой. Полицейские выяснили: 45 тысяч рублей исчезли после того, как в гостях у сельчанки побывал 42-летний мужчина.

Деньги женщина копила для покупки оконных стеклопакетов. Но в ее планы решил вмешаться знакомый, которого она впустила в свой дом. Оперативники уголовного розыска районного отдела полиции установили и задержали вора, ранее судимого уроженца Кижингинского района, в селе Хоринск.

«Злоумышленник рассказал полицейским, что, находясь в гостях у своей знакомой, путем свободного доступа, из наволочки, тайно похитил денежные средства в размере 45 тысяч рублей и потратил их на личные нужды», - отметили в МВД по Бурятии.

По факту кражи завели уголовное дело.
Житель Бурятии лишил пенсионерку заначки, хранившейся в подушке
