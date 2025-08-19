В лесах Улан-Удэ разрешили собирать грибы и ягоды

В Улан-Удэ разрешили собирать дикоросы – грибы, ягоды и лекарственные растения. Мэр Игорь Шутенков подписал распоряжение о внесении изменений в режим посещения городских лесов.Ранее действовали ограничения на доступ в лесные массивы из-за высокого риска возникновения пожаров в условиях жаркой и сухой погоды. Строгие меры ввели для обеспечения пожарной безопасности и предотвращения возгораний.«С сегодняшнего дня горожанам разрешено заходить в лес для сбора дикоросов и лекарственных растений для собственных нужд. Однако въезд на автомобилях по-прежнему запрещён», - пояснили в комитете по ГО, ЧС и общественной безопасности.Жителям напомнили: в столице Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим.