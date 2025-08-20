Блогер-миллионник без ног покорил Пик Любви в Бурятии

Блогер с аудиторией в 2 млн подписчиков, в 2015 году лишившийся ног при обрушении казармы в Омске, покорил Пик Любви (2124 м) в Тункинском районе Бурятии. Весь путь Рустам Набиев прошел на руках – всего свыше 12 км, сообщает сайт kazanfirst.ru.Подъем занял 9 часов, а спуск продлился 3,5 часа. Для блогера это не первая вершина. В 2020 году он совершил восхождение на Эльбрус, в 2021 году ему покорилась гималайская вершина Манаслу (8156 м).Затем Рустам поднялся на Казбек (более 5 тысяч метров), Килиманджаро, Аконкагуа и на гору Арарат. Было немало трудностей: молодой человек чуть не попал под камнепад, после восхождения на Килиманджаро оказался в больнице. Но он не сдался и после выздоровления продолжил путешествовать.