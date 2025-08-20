Общество 20.08.2025 в 09:22

В Бурятии полицейские проводят операцию «Злостник»

Среди водителей ищут тех, кто еще не оплатил штрафы
Текст: Елена Кокорина
На этой неделе, вплоть до 22 августа, на дорогах Бурятии проводится операция под названием «Злостник». Автоинспекторы будут тщательно проверять водителей и искать среди них тех, кто уклоняется от уплаты штрафов за нарушения ПДД. Таким образом с начала года им удалось привлечь к ответственности почти 2,5 тысячи человек.

По-хорошему штраф за нарушение ПДД должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о его наложении. Если по истечении этого срока штраф не оплачен, то сотрудник ГИБДД направляет материал в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

- За неуплату штрафа в установленный срок водителю грозит наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов. Также это грозит дополнительными финансовыми затратами на выплату исполнительского сбора. Кроме того, приставы могут изъять имущество для погашения задолженности, - предупредили в полиции.

Фото: Номер один

ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

