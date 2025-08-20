В Бурятии отец-одиночка с трудом уволился из армии и теперь помогает участникам СВО

19 августа Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова встретилась с председателем Межрегиональной Ассоциации ветеранов специальной военной операции Виталием Потаповым. Основной целью работы этой организации является урегулирование проблем, с которыми сталкиваются ветераны СВО в повседневной жизни. Работа ассоциации охватывает сразу несколько регионов: Бурятию, Забайкальский край, Амурскую и Иркутскую области, а также Республику Саха (Якутия).«В ходе беседы стороны определили план совместной деятельности, ориентированной на обеспечение защиты и восстановление нарушенных прав ветеранов СВО», - рассказали в аппарате Уполномоченного по правам человека.Председатель ассоциации Виталий Потапов сам являлся участником спецоперации, однако из-за семейных обстоятельств, связанных с воспитанием четверых детей в одиночку, был вынужден завершить службу. Это получилось не сразу. Военнослужащий столкнулся с трудностями и задержками в процессе увольнения, из-за чего был вынужден обратиться за помощью к Юлии Жамбаловой. Омбудсмен инициировала поверки и даже организовала встречу с генерал-лейтенантом Восточного военного округа Романом Грековым. Только после этого Виталию Потапову удалось добиться увольнения.«Учитывая сложности, с которыми сталкиваются ветераны СВО при самостоятельном решении возникающих проблем, и на собственном опыте убедившись в этом, Виталий Потапов, проявляя активную гражданскую позицию, принял решение о создании Межрегиональной Ассоциации ветеранов СВО, чтобы оказывать содействие военнослужащим в разрешении сложных ситуаций. Вместе мы будем работать над решением вопросов, касающихся наших бойцов», - отметила по итогам встречи Юлия Жамбалова.