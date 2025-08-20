Местный криптофермер нанес Бурятии ущерб на 37 млн рублей

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего улан-удэнца, наладившего работу фермы по добыче криптовалюты. Мужчина обвиняется в причинении ущерба энергоснабжающей организации на сумму более 37 миллионов рублей.

- В 2021 году мужчина арендовал помещение в Заиграевском районе республики. Он завёз туда майнинговое оборудование, после чего самовольно подключился к электросетям, не заключив соответствующего договора с энергоснабжающей организацией. Криптоферма работала до апреля 2024 года, пока её деятельность не пресекли полицейские, обнаружив там 355 единиц майнингового оборудования стоимостью свыше 50 миллионов рублей, - рассказали в полиции республики.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

Фото: полиция Бурятии