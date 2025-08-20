90-летний улан-удэнец активно поет в этническом ансамбле

Накануне в Улан-Удэ свой 90-летний юбилей отмечал ветеран Советского района Василий Михайлович Миронов. Долгожитель – родом из села Байтог Иркутской области. Был вторым ребёнком в многодетной семье, где восемь детей получили высшее образование: четверо стали строителями, трое учителями, один технологом.Свою карьеру начал сразу после завершения учебы в Бурятском сельскохозяйственном институте. Его судьба привела в город Закаменск, где долгие годы он работал в строительно-монтажном управлении Джидинского вольфрамо-молибденового комбината.Трудовая деятельность Василия Михайловича отмечена выдающимся вкладом в развитие региона: пройдя путь от мастера до главного инженера, он заслуженно получил почетное звание «Заслуженный инженер Республики Бурятия».После ухода на пенсию мужчина открыл новую страницу своей жизни – творчество. Сегодня он является активным участником народного этнического ансамбля «Наран-Гоохон».