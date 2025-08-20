Общество 20.08.2025 в 10:09

Российского ученого задержали в Монголии

Физик Андрей Ожаровский замерял радиоактивность на свалке урановых отходов
Текст: Иван Иванов
Российского ученого задержали в Монголии
Фото: freepik.com
Российский физик Андрей Ожаровский задержан в Монголии. Произошло это во время замеров радиации на свалке радиоактивных отходов. 

Ожаровский приехал в страну по приглашению местных активистов. Вчера он поехал измерять уровень радиации возле месторождения Мардай, где раньше добывали уран.

«Монгольские силовики проявили чудеса, как вам сказать, шерлохомистости. Они меня нашли, когда я реально лазил по горам радиоактивных отходов», —приводит слова ученого РБК. Он также отметил, что это месторождение брошено с развала СССР, а вокруг нет ни населенных пунктов, ни предприятий.

После задержания физику не назвали их причин, а также не отвечали ни на какие его вопросы. Ожаровский также отметил, что одна из задержавших его женщин представилась представителем миграционной службы и запросила паспорт. Позже паспорт ему так и не вернули, хотя границу он пересек вполне легально.

Ученый предполагает, что задержание может быть связано с другим замером радиации, который он произвел в Монголии несколько дней назад. Он ездил в пустыню Гоби, где, по его словам, «прямо сейчас французская компания Оrano ведет добычу урана самым разрушительным для окружающей среды способом», в ходе которого в недрах земли появляются озера радиоактивных отходов, которые могут загрязнять питьевую воду. 

«Мне-то казалось, что правительство Монголии должно меня за это было поблагодарить. Но постепенно в местной прессе возникла такая компания против меня с посылом, что вот этот русский приехал, чтобы поссорить Монголию и Францию. В некоторых публикациях меня напрямую называли агентом КГБ. Ну тут меня просто смех разобрал, я же не могу справку из КГБ предоставить, что я не их агент — их давно не существует. Но не исключено, что реакция государственных чиновников, которые меня сейчас конвоируют, не поймешь куда, связана не с моей деятельностью по измерению гамма-фона, а с тем, что в СМИ возникла вот такая кампания», - цитирует ученого телеграм-канал «Осторожно, новости».
 
Монголия

