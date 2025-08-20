Улан-удэнцам показали, как без труда найти 21 живописный километр

Специально для жителей Улан-Удэ сотрудники Горлеса объяснили, как найти все входы на «Тропу Здоровья». Для этого они сняли короткий видеоролик, который посмотреть можно здесь.

Сейчас работы по благоустройству троп завершены уже на 80%. Совсем скоро на каждой из них появятся входные группы. Напоминаем, что все тропы соединяются в единое кольцо и их общая протяжённость составляет 21 живописный километр.

Маршрут включает пять уникальных направлений: «Чайный путь» – от лыжной базы «Снежинка», «К местам силы» – по хребту к видовым точкам, «Инклюзивная» – с настилом для маломобильных граждан, от Этнографического музея, «К источнику молодости» – от Центра восточной медицины, «К горе Орлиная» – от одноимённого горнолыжного комплекса.



Путь станет настоящим пространством силы и вдохновения: смотровые площадки, зоны отдыха, фотозоны, амфитеатр, навигация, интерактивные стенды и безопасные настилы.

Фото: мэрия города