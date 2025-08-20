Жителям Бурятии дали совет как «выжить» при частой смене погоды

Врачи Бурятии рассказали, что помогает чувствовать себя лучше всем тем, кто ощущает недомогание при смене погоды, дав совет как преодолеть головную боль, сонливость и скачки давления, когда атмосферное давление нестабильно.

- Пейте воду, а не четыре кружки кофе подряд. Больше двигайтесь, даже если это всего лишь поход на кухню за яблоком. Измеряйте давление, а не «угадывайте по самочувствию» и старайтесь высыпаться, потому что хронический недосып хуже любой грозы. И да, таблетки, которые назначил врач, работают лучше, чем «погода сама наладится», - пишут в группе Гусиноозерской ЦРБ.

Напомним, что местные синоптики предупредили жителей Бурятии об ухудшении погоды. Температура воздуха уже понизилась почти на 10 градусов, а солнечная погода сменилась ненастьем. В ближайшие три дня обещают дожди и ветер.

Фото: loon.site