В Бурятии судоводитель ожидает суда за прогулку по Байкалу

В Бурятии судоводителя ждет судебное разбирательство за прогулку по Байкалу с пассажирами на борту. Проверка транспортной прокуратуры показало отсутствие у него необходимой на то лицензии.

- В июле 2025 года житель г. Северобайкальска перевозил четырёх пассажиров на яхте в акватории озера Байкал без соответствующей лицензии. В этой связи транспортный прокурор обратился в суд с иском. По результатам его рассмотрения на данном судне был наложен запрет на перевозку пассажиров до получения соответствующего разрешения, - рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Помимо этого, за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в отношении судоводителя возбуждено дело об административном правонарушении. Сейчас оно находится на рассмотрении в суде.

Фото: loon.site