В Бурятии ветеран СВО добивался присоединения к электросетям через прокуратуру

Участнику специальной военной операции из Кяхтинского района Бурятии пришлось добиваться технологического присоединения энергопринимающих устройств к электросетям через прокуратуру.Ветеран боевых действий заключил с ПАО «Россети Сибирь» договор, чтобы установить в жилом доме электрический котел. Однако сетевая организация не выполнила обязательства в установленный шестимесячный срок.Для защиты прав мужчины и проживающего с ним ребенка прокурор района направил исковое заявление в суд о понуждении ресурсника осуществить технологическое присоединение.«Кяхтинский районный суд требования прокурора удовлетворил, кроме того, в пользу заявителя с сетевой организации взысканы неустойка в связи с неисполнением обязательств по договору и компенсация морального вреда», - прокомментировали в прокуратуре Бурятии.