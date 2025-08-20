Общество 20.08.2025 в 12:41
В Бурятии ветеран СВО добивался присоединения к электросетям через прокуратуру
Сетевая организация не выполнила обязательства в установленный шестимесячный срок
Текст: Карина Перова
Участнику специальной военной операции из Кяхтинского района Бурятии пришлось добиваться технологического присоединения энергопринимающих устройств к электросетям через прокуратуру.
Ветеран боевых действий заключил с ПАО «Россети Сибирь» договор, чтобы установить в жилом доме электрический котел. Однако сетевая организация не выполнила обязательства в установленный шестимесячный срок.
Для защиты прав мужчины и проживающего с ним ребенка прокурор района направил исковое заявление в суд о понуждении ресурсника осуществить технологическое присоединение.
«Кяхтинский районный суд требования прокурора удовлетворил, кроме того, в пользу заявителя с сетевой организации взысканы неустойка в связи с неисполнением обязательств по договору и компенсация морального вреда», - прокомментировали в прокуратуре Бурятии.
Ветеран боевых действий заключил с ПАО «Россети Сибирь» договор, чтобы установить в жилом доме электрический котел. Однако сетевая организация не выполнила обязательства в установленный шестимесячный срок.
Для защиты прав мужчины и проживающего с ним ребенка прокурор района направил исковое заявление в суд о понуждении ресурсника осуществить технологическое присоединение.
«Кяхтинский районный суд требования прокурора удовлетворил, кроме того, в пользу заявителя с сетевой организации взысканы неустойка в связи с неисполнением обязательств по договору и компенсация морального вреда», - прокомментировали в прокуратуре Бурятии.