В Бурятии лошади будут «лечить» раненых бойцов СВО

В Бурятии раненые участники СВО и члены их семей будут проходить реабилитацию с помощью иппотерапии (лечебной верховой езды). Это проект директора клуба «Гарцующий пони» Ольги Васильевой.«Все поддержали инициативу, ведь общение и катание на лошадях – проверенный, отличный метод психологической реабилитации. Он действительно отлично работает, снимает зажимы, стресс, помогает быстрее восстанавливать душевное и физическое здоровье», - отметила член Общественной палаты РБ Наталья Коробенкова.Она добавила, что в двух регионах России такая работа уже проводится и приносит результаты. В Бурятии в ближайшее время планируют набрать пробную группу выздоравливающих бойцов и вывозить их на республиканский ипподром.