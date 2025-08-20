Общество 20.08.2025 в 13:13
В Улан-Удэ все готово к большому ремонту водопровода
В период отключения горожане смогут набрать воду в 22 местах
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники МУП «Водоканал» готовятся к плановому отключению холодной воды, которое начнется сегодня в 9 часов вечера в связи с работами по замене запорной арматуры. Ожидается, что гидравлическое давление в сети полностью восстановится утром 22 августа. Подвоз воды организуют в 22 точках. Посмотреть расположение машин можно здесь.
Как сообщили в мэрии, в настоящий момент предприятие уже закупило и подготовило все материалы для ремонта, проверено и наладило необходимое оборудование. Подготовлены мобильные резервуары объемом по 1000 литров, которые будут пополняться по мере опустошения, а дежурные сотрудники, которые будут работать на точках раздачи воды, прошли инструктаж.
«Просим вас заранее подготовиться: запастись необходимым количеством воды, принять все меры для минимизации неудобств. Уточнить информацию можно по телефонам диспетчерской МУП «Водоканал»: 44-00-00, 44-10-33», - обратились к горожанам на предприятии.
Напомним, под отключение попадает Железнодорожный район города, кроме микрорайонов Восточный и Загорск, а также часть Советского района - поселок Стеклозавод и ст. Дивизионная 1-й, 2-й участок.
