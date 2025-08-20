Общество 20.08.2025 в 13:48

В селе Бурятии гниет под открытым небом недостроенный дом для врачей и учителей

Объект в Петропавловке до сих пор не сдали
Текст: Карина Перова
В селе Бурятии гниет под открытым небом недостроенный дом для врачей и учителей
Фото: паблик в ВК «ДЖИДИНКА»
В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии до сих пор не сдали дом для врачей и учителей, который возводят в рамках федеральной программы «Социально-экономическое развитие ДФО». Строительство объекта так и не закончилось, при этом срок завершения работ в соответствии с условиями контракта истек еще 25 ноября 2024 года. Как ранее писал «Номер один», за это подрядчика, гендиректора ООО «Востсибнико», оштрафовали на 1,3 млн рублей.

Как сообщает паблик в ВК «ДЖИДИНКА», второй срок сдачи был намечен на апрель 2025 года. Но здание до сих пор не довели до ума, оно стоит без каких-либо укрытий. Из-за этого стены и бетонные перекрытия набрали влагу, поэтому зимой пойдут микротрещины, которые постепенно приведут к разрушению. Арматура покрылась коррозией, маяки в стенах не удалены.



«Тем временем в Петропавловской ЦРБ 11 специалистов, включая главврача, живут на съемном жилье. Многие из них по этой причине уже покинули район. Также есть информация, что очередной хирург покидает район, потому что с ноября прошлого года он вынужден жить прямо в больнице. А в это время на объект заходит уже третий подрядчик, а миллионы бюджетных средств гниют под открытым небом!», - комментирует «ДЖИДИНКА».
Петропавловка дом для врачей недострой

