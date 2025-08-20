Общество 20.08.2025 в 14:40

Незрячий музыкант из Бурятии сыграл на морин хууре для Далай-ламы в Индии

Лудуб Очиров поздравил Его Святейшество с 90-летием
A- A+
Текст: Карина Перова
Незрячий музыкант из Бурятии сыграл на морин хууре для Далай-ламы в Индии
Фото: личная страница Лудуба Очирова
Сегодня в Бурятии свой день рождения отмечает незрячий музыкант Лудуб Очиров. На личной странице в соцсети он рассказал о ярких событиях, произошедших с ним за минувший год.

Самым незабываемым моментом стала поездка в Ладак (Индия) на праздник открытия соборного храма в монастыре Карша. А 22 июля произошло то, что «навсегда останется в его сердце». Лудубу выпала особая честь – поздравить Его Святейшество Далай-ламу с 90-летием от имени музыкантов Бурятии и подарить авторское произведение «Посвящение Морин Хууру».

«До Него оставалось всего несколько шагов – сердце билось в груди, ноги дрожали… Но в тот момент морин хуур зазвучал удивительно чисто и вдохновенно, и я сыграл без ошибок. Его Святейшество благословил меня, вручил хадак и произнёс слова добрых пожеланий. Это был миг, когда понимаешь: всё, чему учили мои Учителя, все усилия и знания, вложенные в меня, обрели особый смысл», - поделился Лудуб Очиров.

Теги
Далай-лама Индия Лудуб Очиров

Все новости

Контрабандист из Бурятии вывез лиственницу на 2 млн рублей
20.08.2025 в 15:53
Для поправки бизнеса улан-удэнка украла драгоценности у матери сожителя
20.08.2025 в 15:50
Мертвую 14-летнюю девочку нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске
20.08.2025 в 15:38
Главный следователь России вручил награду ветерану СВО из Бурятии
20.08.2025 в 15:31
В Улан-Удэ вместе с холодной исчезнет и горячая вода
20.08.2025 в 15:12
В Улан-Удэ пройдет очередной отлов безнадзорных собак
20.08.2025 в 14:52
Помощник по уходу – заботливый профессионал
20.08.2025 в 14:52
Сотрудники «Ростелекома» приняли участие в экологической акции на Байкале
20.08.2025 в 14:43
Незрячий музыкант из Бурятии сыграл на морин хууре для Далай-ламы в Индии
20.08.2025 в 14:40
Жители центра Улан-Удэ до вечера останутся без воды
20.08.2025 в 14:23
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
Для поправки бизнеса улан-удэнка украла драгоценности у матери сожителя
Стоимость украшений составила 200 тысяч рублей
20.08.2025 в 15:50
Главный следователь России вручил награду ветерану СВО из Бурятии
Андрей Батомункуев получил медаль «Доблесть и отвага»
20.08.2025 в 15:31
В Улан-Удэ вместе с холодной исчезнет и горячая вода
Коммунальные неудобства предстоит пережить жителям множества домов
20.08.2025 в 15:12
В Улан-Удэ пройдет очередной отлов безнадзорных собак
Рейд запланирован в двух микрорайонах
20.08.2025 в 14:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru