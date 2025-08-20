Незрячий музыкант из Бурятии сыграл на морин хууре для Далай-ламы в Индии

Сегодня в Бурятии свой день рождения отмечает незрячий музыкант Лудуб Очиров. На личной странице в соцсети он рассказал о ярких событиях, произошедших с ним за минувший год.Самым незабываемым моментом стала поездка в Ладак (Индия) на праздник открытия соборного храма в монастыре Карша. А 22 июля произошло то, что «навсегда останется в его сердце». Лудубу выпала особая честь – поздравить Его Святейшество Далай-ламу с 90-летием от имени музыкантов Бурятии и подарить авторское произведение «Посвящение Морин Хууру».«До Него оставалось всего несколько шагов – сердце билось в груди, ноги дрожали… Но в тот момент морин хуур зазвучал удивительно чисто и вдохновенно, и я сыграл без ошибок. Его Святейшество благословил меня, вручил хадак и произнёс слова добрых пожеланий. Это был миг, когда понимаешь: всё, чему учили мои Учителя, все усилия и знания, вложенные в меня, обрели особый смысл», - поделился Лудуб Очиров.