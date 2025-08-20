Сотрудники «Ростелекома» приняли участие в экологической акции на Байкале

«Экологическую акцию организовал Молодежный совет при поддержке профсоюзной организации Бурятского филиала. Уверена, что она станет доброй традицией и внесет свой вклад в решение экологических проблем Байкала. Кроме самой уборки территорий, для нас не менее важным является формирование экологической культуры, ответственного отношения людей к местам отдыха», - рассказала HR-бизнес-партнер Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Сэсэгма Доржижапова.











«У меня есть небольшой опыт добровольчества в подобных акциях, и они, безусловно, нужны. Хочу призвать жителей Бурятии и гостей республики, чтобы, покидая место отдыха, наводили порядок. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Каждый должен начать с себя. Только так мы сохраним красивейшее место на планете, жемчужину России — Байкал», - отметил Василий Богидаев.











Сотрудники Бурятского филиала «Ростелекома» организовали экологическую акцию на берегу Байкала. Волонтеры очистили пляж и участок леса за селом Гремячинск, собрали и утилизировали более 100 кг мусора.Село Гремячинск расположено на берегу Байкала в 138 км от Улан-Удэ. В озеро впадает 336 рек и ручьев, в том числе река Кика, которая находится в полутора километрах от населенного пункта.«Раньше я принимал участие в субботниках на территории Улан-Удэ, а участие в экологической акции на Байкале — это первый опыт для меня. Большую часть мусора — пластиковые бутылки — мы собрали вдоль федеральной трассы по направлению Гремячинск — Горячинск. Я рад, что смог помочь Байкалу стать немного чище. С большим удовольствием буду участвовать еще», - сообщил волонтер из Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Максим Ли.Один из волонтеров акции — Василий Богидаев. Он ветеран СВО, в этом году стал участником региональной программы «Патриоты Бурятии», а сейчас проходит стажировку в Бурятском филиале «Ростелекома».В следующем году исполнится 30 лет, как Байкал включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это означает, что озеро признано природным объектом мирового значения, ценностью для всего человечества. Байкал является уникальной пресноводной экосистемой, самым древним и глубоким озером в мире. В нем находится одна пятая мировых запасов пресной воды. По научным данным из 1200 обитателей озера, 800 — эндемики.Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»