Общество 20.08.2025 в 14:43

Сотрудники «Ростелекома» приняли участие в экологической акции на Байкале

Волонтеры собрали более 100 кг мусора
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Сотрудники «Ростелекома» приняли участие в экологической акции на Байкале
Сотрудники Бурятского филиала «Ростелекома» организовали экологическую акцию на берегу Байкала. Волонтеры очистили пляж и участок леса за селом Гремячинск, собрали и утилизировали более 100 кг мусора. 

Село Гремячинск расположено на берегу Байкала в 138 км от Улан-Удэ. В озеро впадает 336 рек и ручьев, в том числе река Кика, которая находится в полутора километрах от населенного пункта. 

«Экологическую акцию организовал Молодежный совет при поддержке профсоюзной организации Бурятского филиала. Уверена, что она станет доброй традицией и внесет свой вклад в решение экологических проблем Байкала. Кроме самой уборки территорий, для нас не менее важным является формирование экологической культуры, ответственного отношения людей к местам отдыха», - рассказала HR-бизнес-партнер Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Сэсэгма Доржижапова.


«Раньше я принимал участие в субботниках на территории Улан-Удэ, а участие в экологической акции на Байкале — это первый опыт для меня. Большую часть мусора — пластиковые бутылки — мы собрали вдоль федеральной трассы по направлению Гремячинск — Горячинск. Я рад, что смог помочь Байкалу стать немного чище. С большим удовольствием буду участвовать еще», - сообщил волонтер из Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Максим Ли.

Один из волонтеров акции — Василий Богидаев. Он ветеран СВО, в этом году стал участником региональной программы «Патриоты Бурятии», а сейчас проходит стажировку в Бурятском филиале «Ростелекома».

«У меня есть небольшой опыт добровольчества в подобных акциях, и они, безусловно, нужны. Хочу призвать жителей Бурятии и гостей республики, чтобы, покидая место отдыха, наводили порядок. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Каждый должен начать с себя. Только так мы сохраним красивейшее место на планете, жемчужину России — Байкал», - отметил Василий Богидаев. 


В следующем году исполнится 30 лет, как Байкал включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это означает, что озеро признано природным объектом мирового значения, ценностью для всего человечества. Байкал является уникальной пресноводной экосистемой, самым древним и глубоким озером в мире. В нем находится одна пятая мировых запасов пресной воды. По научным данным из 1200 обитателей озера, 800 — эндемики. 

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
Теги
Ростелеком уборка

Все новости

Контрабандист из Бурятии вывез лиственницу на 2 млн рублей
20.08.2025 в 15:53
Для поправки бизнеса улан-удэнка украла драгоценности у матери сожителя
20.08.2025 в 15:50
Мертвую 14-летнюю девочку нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске
20.08.2025 в 15:38
Главный следователь России вручил награду ветерану СВО из Бурятии
20.08.2025 в 15:31
В Улан-Удэ вместе с холодной исчезнет и горячая вода
20.08.2025 в 15:12
В Улан-Удэ пройдет очередной отлов безнадзорных собак
20.08.2025 в 14:52
Помощник по уходу – заботливый профессионал
20.08.2025 в 14:52
Сотрудники «Ростелекома» приняли участие в экологической акции на Байкале
20.08.2025 в 14:43
Незрячий музыкант из Бурятии сыграл на морин хууре для Далай-ламы в Индии
20.08.2025 в 14:40
Жители центра Улан-Удэ до вечера останутся без воды
20.08.2025 в 14:23
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
Для поправки бизнеса улан-удэнка украла драгоценности у матери сожителя
Стоимость украшений составила 200 тысяч рублей
20.08.2025 в 15:50
Главный следователь России вручил награду ветерану СВО из Бурятии
Андрей Батомункуев получил медаль «Доблесть и отвага»
20.08.2025 в 15:31
В Улан-Удэ вместе с холодной исчезнет и горячая вода
Коммунальные неудобства предстоит пережить жителям множества домов
20.08.2025 в 15:12
В Улан-Удэ пройдет очередной отлов безнадзорных собак
Рейд запланирован в двух микрорайонах
20.08.2025 в 14:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru