Помощник по уходу – заботливый профессионал

С 2020 года в республике продолжаются качественные изменения в социальном обслуживании пожилых граждан и инвалидов. Это связано с включением региона в пилотный проект по созданию системы долговременного ухода. В учреждениях Минсоцзащиты Бурятии с финансированием из средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным, внедряются современные технологии и методики ухода.Одной из ключевых инициатив стала подготовка специалистов нового профиля — помощников по уходу. Так, сотрудница учреждения «Нарата» Дарья Власова успешно освоила эту специальность, пройдя специализированные курсы.- В учреждении «Нарата» работаю уже почти год. Здесь же прошла курсы по специальности «помощник по уходу». Нас обучили азам общения с пожилыми людьми, требованиям по уходу за маломобильными людьми, правилам пользования различными техническими приспособлениями, - делится Дарья Власова. – Самое сложное в профессии социального работника - найти подход к человеку. Пожилые людям одиноки, им нужно осознание нужности, уважение к их возрасту. И тут приходят на помощь теоретические знания, полученные от наших педагогов и тренеров.Молодая девушка ступила на стезю помощи нуждающимся еще в очень молодом возрасте, с шестого класса начав участвовать в волонтерской деятельности. В школе, затем в студенческие годы Дарья Власова ездила с ребятами по домам-интернатам, социальным центрам, помогая детям и пожилым людям с инвалидностью не за деньги, а за слова благодарности.- Живу в «Нарате» уже почти два года. Смотрю на нашу молодежь, на Дашеньку и думаю, что молодежь у нас хорошая. Мы, пожилые люди, конечно, очень разные, со своими проблемами, характерами, иногда очень сложными. Но они всегда находят к нам подход, за что мы им всегда благодарны, - делится 87-летняя Раиса Тарасовна Ильина.По данным Минсоцзащиты Бурятии, в пансионате уход за пожилыми осуществляют 30 заботливых профессионалов.