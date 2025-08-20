Общество 20.08.2025 в 15:12

В Улан-Удэ вместе с холодной исчезнет и горячая вода

Коммунальные неудобства предстоит пережить жителям множества домов
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Масштабное отключение холодной воды в Железнодорожном и части Советского районов Улан-Удэ повлечет за собой и отключение горячей воды у целого ряда потребителей. Об этом сообщили в Комитете городского хозяйства со ссылкой на ТГК-14. 

Как уже сообщал «Номер один, отключение холодной воды начнется сегодня в 9 часов вечера в связи с работами по замене запорной арматуры. Ожидается, что гидравлическое давление в сети полностью восстановится утром 22 августа. Подвоз воды организуют в 22 точках. Посмотреть расположение машин можно здесь.

Как сообщили в мэрии, в настоящий момент Водоканал уже закупил и подготовил все материалы для ремонта, проверено и наладило необходимое оборудование. Подготовлены мобильные резервуары объемом по 1000 литров, которые будут пополняться по мере опустошения, а дежурные сотрудники, которые будут работать на точках раздачи воды, прошли инструктаж.

Напомним, под отключение попадает Железнодорожный район города, кроме микрорайонов Восточный и Загорск, а также часть Советского района - поселок Стеклозавод и ст. Дивизионная 1-й, 2-й участок.

Список адресов, где отключат горячую воду:

- ул. Гагарина 73б, 75, 75а, 77, 77а, 79, 81, 83, 85, 87, ул. Революции 1905г. 98, 102, 104Б, 104, 104А, ул. 1905 г. 100

- ул. Гагарина 64, 64а, ул. Сенчихина 27, ул. Чертенкова 53, 53а, ООО Триэдр ул. Сенчихина 27а

- ГАУЗ Городская поликлиника №6 отделение №1 ул. Юного Коммунара 3, Почта России отделение №26 ул. Чертенкова, 51.

-ул. Клыпина 18, ул. Добролюбова 1, ул. Путейская 1, 2, 3, 4, 5, 6, ул. Революции 1905 года 68.

- ул. Цивилева 29, 31, 35, 33, ул. Революции 1905 года, 38.

- ул. Хоца Намсараева 2А, 2Б, 2В, ул. Пестеля, 8, ул. Гагарина, 22

- ул. Норильская 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ГАУЗ Городская поликлиника №6 ул. Норильская, 12Б.

- Стеклозавод: ул. Воронежская 1, 2, 6, ул. Керамическая 2, 4, 4а, 5, 6, 7, ул. Кундо 1, 3, 5, 7, 9, 13, ул. Радикальцева 2, 4, ул. Силикатная 4, 3, 5, 6, 7, ул. Технологическая 2, детский сад №38 «Малинка» ул. Мира 1а, детский сад №5 «Хрусталик» ул. Новгородская 8, ГБПОУ "БРИТ" Воронежская 4, ИП "Субанов" Баня ул. Кундо 18а, ИЖД - ул. Кундо 1а, 2а, 3а, ул. Мира 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ул. Новгородская 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ул. Радикальцева 1, 10, 10а, 2Б, 3, 4В, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Сиреневая 10, 12, 3а, 14, ул. Составная 3А, 2а, 3, 5, 6, ИП Нурбекян ул. Радикальцева 2 а. ЦТП-2 п. Стеклозавод: ул. Батожабая 6, 9, детский сад №52 ул. Батожабая 6Б, ГАУЗ РКВД ул. Рабочая 1а, ГБУЗ РКПТД ул. Батожабая 10, ГБУЗ РПНД ул. Рабочая 1а, ИЖД – ул. Гомельская 3, 5, 6/8, 7, 9, 13, 13/1, 15, 17, ул. Славы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ул. Стекольная 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 19, 38.

- ул. Буйко 20а, ул. Гагарина 27, 60, 25, 28, 28а, 43, ул. Гвардейская 16, 1а, ул. Добролюбова 35а, 10, 35, 37, 37а, ул. Клыпина 16Б, ул. Комсомольская 1В, 6В, 10, 24,9Б, 29/1, ул. Маяковского 1Б, ул. Октябрьская 2б, 10В, 33, пер. Волконского, 1, ул. Пионерская 17, 20Б, ул. Пржевальского 5, 

- пр. 50-летия Октября 21Б, 1,2/1, 29, 28, ул. Революции 1905 года 42, 16, 11а, 36, 35, 78а, ул. Цивилева 32, 32а, 34, 36, 42, 41, 3, ул. Чертенкова 9, ул. Ботаническая,1, 3а, 3б, 7а, ул. Выборгская, 17, ул. Жуковского, 1, ул. Лермонтова, 2б, ул. Лимонова, 5а, ул. Моховая, 1а, ул. Н. Петрова, 1а, пер. Волконского, 2, ул. Пестеля, 37а, ул. Пушкина, 24б, 8 к. 8, 33а, ул. Рылеева, 2, ул. Хахалова, 8в.
отключение

