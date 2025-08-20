Главный следователь России вручил награду ветерану СВО из Бурятии

Главный следователь России Александр Бастрыкин вручил награду ветерану СВО из Бурятии. Андрей Батомункуев получил ведомственную медаль Следственного комитета РФ «Доблесть и отвага», сообщили в полпредстве республики в Москве.Боец – родом из улуса Хошун-Узур Мухоршибирского района. Выполнял боевые задачи с первых дней начала спецоперации.В сентябре 2022 года мужчина получил тяжёлое ранение. Сейчас он проходит лечение в Центральном Военно-клиническом госпитале имени Вишневского в Москве.«На днях госпиталь посетил Александр Бастрыкин. Он провел приём участников СВО, проходящих лечение в учреждении, наградил защитников медалями и вручил медицинским работникам ведомственные награды», - рассказали в полпредстве.