Общество 20.08.2025 в 15:31
Главный следователь России вручил награду ветерану СВО из Бурятии
Андрей Батомункуев получил медаль «Доблесть и отвага»
Текст: Карина Перова
Главный следователь России Александр Бастрыкин вручил награду ветерану СВО из Бурятии. Андрей Батомункуев получил ведомственную медаль Следственного комитета РФ «Доблесть и отвага», сообщили в полпредстве республики в Москве.
Боец – родом из улуса Хошун-Узур Мухоршибирского района. Выполнял боевые задачи с первых дней начала спецоперации.
В сентябре 2022 года мужчина получил тяжёлое ранение. Сейчас он проходит лечение в Центральном Военно-клиническом госпитале имени Вишневского в Москве.
«На днях госпиталь посетил Александр Бастрыкин. Он провел приём участников СВО, проходящих лечение в учреждении, наградил защитников медалями и вручил медицинским работникам ведомственные награды», - рассказали в полпредстве.
