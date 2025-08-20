Для поправки бизнеса улан-удэнка украла драгоценности у матери сожителя

Для поправки своего пошатнувшегося бизнеса, жительница Улан-Удэ пошла на кражу драгоценностей. Жертвой и хозяйкой ювелирных украшений стала престарелая мать ее сожителя.

Обнаружив потерю 72- летняя пенсионерка обратилась в полицию.

- Женщина сообщила, что у нее пропали золотые ювелирные украшения общей стоимостью в 200 000 рублей, которые хранились дома в шкатулке. По подозрению в краже полицейскими была задержана 31-летняя сожительница сына заявительницы, - рассказали в полиции республики.

Молодая женщина знала о том, что у потерпевшей хранятся золотые украшения и похитила их потому, что ей были нужны деньги для вложения в бизнес, так как она является индивидуальным предпринимателем. Похищенное успела сбыть в ломбард. Следствием возбуждено уголовное дело.

