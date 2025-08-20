Общество 20.08.2025 в 16:27
В Улан-Удэ с жильцов аварийного дома сдирали деньги за свет по приборам учета
В данном случае расчёты за ОДН должны производиться по нормативу потребления
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ жильцы многоквартирного дома № 2 на Кедровом проезде пожаловались на начисления управляющей организацией платы за электроэнергию на общедомовые нужды. Обращение поступило в комитет муниципального контроля администрации города.
Выяснилось, что «управляшка» ежегодно производила перерасчёт платы за электроэнергию по показаниям общедомового прибора учёта в сторону увеличения. Но так как этот дом признан аварийным, по закону расчёты за ОДН должны производиться по нормативу потребления, а не по приборам учёта.
Специалисты комитета выдали управляющей организации предписание произвести перерасчёт начислений. В результате собственникам вернули более 148 тысяч рублей.
Тегисвет перерасчет