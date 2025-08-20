В Бурятии любителя «травки» задержали с пакетом марихуаны

В Бурятии остановленный для проверки документов водитель оказался любителем марихуаны. В его иномарке полицейские обнаружили около двух килограммов растительного наркотика, который он насобирал в поле для себя.

- Машину нарушителя остановили в Тарбагатайском районе в результате проведения операции «Мак-2025». В салоне полицейские обнаружили пакет с растительной массой. Проведенная впоследствии экспертиза установила, что содержимое является марихуаной, весом более 1,8 кг. Мужчина сказал, что собрал произрастающую в поле коноплю для личного употребления, - сообщили в полиции.

Марихуана у водителя изъята. Подозреваемый временно не работает, ранее уже был судим за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело.

- Об известных фактах наркопреступлений, лицах, употребляющих и распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах можно сообщить в ближайший территориальный ОВД либо по телефону 102. Информация принимается, в том числе, анонимно, - напомнили в полиции.

Фото: loon.site