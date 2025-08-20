Общество 20.08.2025 в 17:23
В Бурятии в фотоловушку попал самец сибирской косули
Рыжий красавец был замечен в Хоринском районе
Текст: Елена Кокорина
Накануне в фотоловушку лесников Хоринского района Бурятии попался самец сибирской косули. Рыжий красавец был замечен вдоль лесной дороги вблизи посёлка Майла.
- Яркий цвет животное приобретает именно в летний период. В холодное время года житель тайги меняет окрас на серый. Косули питаются травой, грибами и ягодами, а с наступлением холодов переключаются на почки и побеги деревьев. Парнокопытные встречаются не редко в лесах Бурятии, но каждый раз поражают своей грациозностью, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства, вместе с тем призывая беречь лес и всех его обитателей.
Фото: РАЛХ
Тегикосуля