Общество 20.08.2025 в 17:23

В Бурятии в фотоловушку попал самец сибирской косули

Рыжий красавец был замечен в Хоринском районе
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии в фотоловушку попал самец сибирской косули

Накануне в фотоловушку лесников Хоринского района Бурятии попался самец сибирской косули. Рыжий красавец был замечен вдоль лесной дороги вблизи посёлка Майла.

- Яркий цвет животное приобретает именно в летний период. В холодное время года житель тайги меняет окрас на серый. Косули питаются травой, грибами и ягодами, а с наступлением холодов переключаются на почки и побеги деревьев. Парнокопытные встречаются не редко в лесах Бурятии, но каждый раз поражают своей грациозностью, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства, вместе с тем призывая беречь лес и всех его обитателей.

Фото: РАЛХ

 

Теги
косуля

Все новости

Жителям Улан-Удэ накануне отключения сообщили адреса водоколонок
20.08.2025 в 17:27
В Бурятии в фотоловушку попал самец сибирской косули
20.08.2025 в 17:23
В Улан-Удэ впервые прибудет Донецкий молодежный театр
20.08.2025 в 17:19
В Бурятии любителя «травки» задержали с пакетом марихуаны
20.08.2025 в 16:55
В Улан-Удэ бесправный водитель настойчиво пытался подкупить полицейского
20.08.2025 в 16:51
В Улан-Удэ с жильцов аварийного дома сдирали деньги за свет по приборам учета
20.08.2025 в 16:27
Сосед на спас жителя Бурятии от конфискации автомобиля
20.08.2025 в 16:06
Контрабандист из Бурятии вывез лиственницу на 2 млн рублей
20.08.2025 в 15:53
Для поправки бизнеса улан-удэнка украла драгоценности у матери сожителя
20.08.2025 в 15:50
Мертвую 14-летнюю девочку нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске
20.08.2025 в 15:38
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
Жителям Улан-Удэ накануне отключения сообщили адреса водоколонок
Взять воду на них можно бесплатно
20.08.2025 в 17:27
В Бурятии любителя «травки» задержали с пакетом марихуаны
С ним он и попался полиции при проверке документов
20.08.2025 в 16:55
В Улан-Удэ с жильцов аварийного дома сдирали деньги за свет по приборам учета
В данном случае расчёты за ОДН должны производиться по нормативу потребления
20.08.2025 в 16:27
Для поправки бизнеса улан-удэнка украла драгоценности у матери сожителя
Стоимость украшений составила 200 тысяч рублей
20.08.2025 в 15:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru