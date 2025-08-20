В Бурятии в фотоловушку попал самец сибирской косули

Накануне в фотоловушку лесников Хоринского района Бурятии попался самец сибирской косули. Рыжий красавец был замечен вдоль лесной дороги вблизи посёлка Майла.

- Яркий цвет животное приобретает именно в летний период. В холодное время года житель тайги меняет окрас на серый. Косули питаются травой, грибами и ягодами, а с наступлением холодов переключаются на почки и побеги деревьев. Парнокопытные встречаются не редко в лесах Бурятии, но каждый раз поражают своей грациозностью, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства, вместе с тем призывая беречь лес и всех его обитателей.

Фото: РАЛХ