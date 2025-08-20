Общество 20.08.2025 в 17:27

Жителям Улан-Удэ накануне отключения сообщили адреса водоколонок

Взять воду на них можно бесплатно
Текст: Андрей Константинов
Фото: мэрия Улан-Удэ
Мэрия Улан-Удэ перед масштабным отключением холодной воды в Железнодорожном и части Советского районов города сообщила об адресах водоколонок, где воду можно будет набрать бесплатно. 

Как уже сообщал «Номер один, отключение холодной воды начнется сегодня в 9 часов вечера в связи с работами по замене запорной арматуры. Ожидается, что гидравлическое давление в сети полностью восстановится утром 22 августа. Подвоз воды организуют в 22 точках. Посмотреть расположение машин можно здесь.

Напомним, под отключение попадает Железнодорожный район города, кроме микрорайонов Восточный и Загорск, а также часть Советского района - поселок Стеклозавод и ст. Дивизионная 1-й, 2-й участок.

Адреса бесплатных водоколонок:

- Борсоева, 87

- Банзарова, 8

- Каландарашвили, 26

- Кирова 19, 29, 7

- Коммунистическая, 9

- Ленина, 1 

- Соборная, 12, 24

- Литейная, 23/1

- Набережная, 10, 38

- Некрасова, 11

- Партизанская, 23, 29

- Профсоюзная, 3

- Свердлова, 21, 9

- Свободы, 2

- Смолина, 42

- Советская, 18, 27, 45

- Сухэ-Батора, 5 

- Ранжурова, 9

- Шмидта, 39/3

- Воровского, 12, 22, 32, 44, 48

- Гоголя, 39, 50, 84

- Дальненагорная, 12, 13

- Ермаковская, 7

- Лесопильная, 2, 26

- Серова, 15, 2

- Толстого, 14

- Удинская, 28

- Пятницкого, 4/1, 1

- Новокузнецкая, 28, 14, 2

«Просим горожан, попадающих в зону отключения, заранее подготовиться: запастись необходимым количеством воды, принять все меры для минимизации неудобств. Уточнить информацию можно по телефонам диспетчерской МУП «Водоканал»: 44-00-00, 44-10-33», - обратились к улан-удэнцам в мэрии.
