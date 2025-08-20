Общество 20.08.2025 в 17:27
Жителям Улан-Удэ накануне отключения сообщили адреса водоколонок
Взять воду на них можно бесплатно
Текст: Андрей Константинов
Мэрия Улан-Удэ перед масштабным отключением холодной воды в Железнодорожном и части Советского районов города сообщила об адресах водоколонок, где воду можно будет набрать бесплатно.
Как уже сообщал «Номер один, отключение холодной воды начнется сегодня в 9 часов вечера в связи с работами по замене запорной арматуры. Ожидается, что гидравлическое давление в сети полностью восстановится утром 22 августа. Подвоз воды организуют в 22 точках. Посмотреть расположение машин можно здесь.
Напомним, под отключение попадает Железнодорожный район города, кроме микрорайонов Восточный и Загорск, а также часть Советского района - поселок Стеклозавод и ст. Дивизионная 1-й, 2-й участок.
Адреса бесплатных водоколонок:
- Борсоева, 87
- Банзарова, 8
- Каландарашвили, 26
- Кирова 19, 29, 7
- Коммунистическая, 9
- Ленина, 1
- Соборная, 12, 24
- Литейная, 23/1
- Набережная, 10, 38
- Некрасова, 11
- Партизанская, 23, 29
- Профсоюзная, 3
- Свердлова, 21, 9
- Свободы, 2
- Смолина, 42
- Советская, 18, 27, 45
- Сухэ-Батора, 5
- Ранжурова, 9
- Шмидта, 39/3
- Воровского, 12, 22, 32, 44, 48
- Гоголя, 39, 50, 84
- Дальненагорная, 12, 13
- Ермаковская, 7
- Лесопильная, 2, 26
- Серова, 15, 2
- Толстого, 14
- Удинская, 28
- Пятницкого, 4/1, 1
- Новокузнецкая, 28, 14, 2
«Просим горожан, попадающих в зону отключения, заранее подготовиться: запастись необходимым количеством воды, принять все меры для минимизации неудобств. Уточнить информацию можно по телефонам диспетчерской МУП «Водоканал»: 44-00-00, 44-10-33», - обратились к улан-удэнцам в мэрии.
