Общество 21.08.2025 в 09:28

В Улан-Удэ всю ночь устраняли последствия дождя

Работы не прекращаются и сейчас
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ коммунальщики работали всю ночь, чтобы устранить последствия дождя, начавшегося днем 20 августа. По данным мэрии, на данный момент в городе выпало 30% от месячной нормы осадков. Для откачки воды с улиц города привлечено 15 вакуумных машин, включая технику КБУ и сторонних организаций. 

«Главной задачей было убрать воду с улиц, на основных магистралях и обеспечить запуск общественного транспорта сегодня утром. Самая сложная ситуация сложилась на ТСК и в районе улицы Лебедева, был риск, что трамваи не смогут проехать. Там работали 5 вакуумных машин. Трамваи из депо вышли по расписанию, согласно маршрутам», - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. 


С утра сотрудники районных администраций проводят объезд по городу для фиксации промоин и их устранения. Сотрудники городского лесничества займутся уборкой упавших от сильного ветра деревьев. Идет мониторинг размывов грунтовых дорог в частном секторе. 

«Поступательно приведем в порядок все дороги и другую инфраструктуру, которые пострадали от дождя. На линии работают грейдеры, устраняют промоины и убирают наносы песка на дорогах. В некоторых микрорайонах есть отключения электроснабжения. Аварийные бригады «Россети Сибирь» работают, чтобы восстановить электричество. Сообщения жителей в социальных сетях, а также обращения в коммунальные службы города фиксируются и принимаются в работу. Восстановительные работы продолжатся до полного устранения последствий», - заявил Игорь Шутенков.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
дожди

ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

