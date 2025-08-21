Общество 21.08.2025 в 09:34
В Бурятии могут ввести режим ЧС из-за засухи еще в четырех районах
Также власти создали оперштаб по кормозаготовке
Текст: Карина Перова
В Бурятии из-за аномальной засухи, предварительно, пострадало более 30 тысяч гектаров посевов. Для решения проблемы по кормозаготовке создали оперативный штаб.
Напомним, с 15 августа в десяти районах республики действует режим чрезвычайной ситуации (в Баргузинском, Еравнинском, Кижингинском, Курумканском, Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Иволгинском, Кяхтинском, Тарбагатайском). Как отметили в минсельхозпроде региона, его введение рассматривается еще в четырех муниципалитетах: в Мухоршибирском, Хоринском, Кабанском и Селенгинском районах.
Отсутствие осадков и высокие температуры в июне и июле привели к почвенной засухе, выгоранию травостоя и гибели посевов, что ставит под угрозу обеспечение скота кормами на зиму.
«Ситуация сложная, но мы объединяемся и работаем над тем, чтобы выйти из нее с минимальными потерями», - заявил зампред – министр сельского хозяйства республики Амгалан Дармаев.
Несмотря на собственные потери, Бичурский район планирует перевести уцелевшие зерновые на кормовые нужды и за счет резервного фонда помочь соседям. В Еравнинском районе рассматривают выделение средств для пострадавших хозяйств из местного бюджета и заготавливают корма в более благополучных районах. В Джидинском районе заключили договор с сельхозпредприятием «Наследие» о заготовке соломы для пострадавших хозяйств.
«В качестве долгосрочной меры поддержки минсельхозпрод Бурятии сделает ставку на агрострахование. В республике действует одна из самых выгодных для аграриев программ софинансирования: они вносят лишь 5% от стоимости страховки. В планах увеличить объем субсидий на эти цели, что предварительно поддерживается федеральным центром. При этом хозяйствам необходимо строго соблюдать процедуру получения страховых выплат. Для компенсации ущерба требуется справка от Гидрометцентра, подтверждающая гибель посевов, в неблагополучный период требуется тесное взаимодействие с ведомством. На следующей неделе для упрощения взаимодействия запланировано совещание со страховыми компаниями», - отметили в профильном министерстве.
Работу оперативного штаба по заготовке кормов продолжат в еженедельном режиме.
Добавим, ранее глава Бурятии рассказал о засухе федеральному министру сельского хозяйства. Алексей Цыденов встретился в Москве с Оксаной Лут.
Напомним, с 15 августа в десяти районах республики действует режим чрезвычайной ситуации (в Баргузинском, Еравнинском, Кижингинском, Курумканском, Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Иволгинском, Кяхтинском, Тарбагатайском). Как отметили в минсельхозпроде региона, его введение рассматривается еще в четырех муниципалитетах: в Мухоршибирском, Хоринском, Кабанском и Селенгинском районах.
Отсутствие осадков и высокие температуры в июне и июле привели к почвенной засухе, выгоранию травостоя и гибели посевов, что ставит под угрозу обеспечение скота кормами на зиму.
«Ситуация сложная, но мы объединяемся и работаем над тем, чтобы выйти из нее с минимальными потерями», - заявил зампред – министр сельского хозяйства республики Амгалан Дармаев.
Несмотря на собственные потери, Бичурский район планирует перевести уцелевшие зерновые на кормовые нужды и за счет резервного фонда помочь соседям. В Еравнинском районе рассматривают выделение средств для пострадавших хозяйств из местного бюджета и заготавливают корма в более благополучных районах. В Джидинском районе заключили договор с сельхозпредприятием «Наследие» о заготовке соломы для пострадавших хозяйств.
«В качестве долгосрочной меры поддержки минсельхозпрод Бурятии сделает ставку на агрострахование. В республике действует одна из самых выгодных для аграриев программ софинансирования: они вносят лишь 5% от стоимости страховки. В планах увеличить объем субсидий на эти цели, что предварительно поддерживается федеральным центром. При этом хозяйствам необходимо строго соблюдать процедуру получения страховых выплат. Для компенсации ущерба требуется справка от Гидрометцентра, подтверждающая гибель посевов, в неблагополучный период требуется тесное взаимодействие с ведомством. На следующей неделе для упрощения взаимодействия запланировано совещание со страховыми компаниями», - отметили в профильном министерстве.
Работу оперативного штаба по заготовке кормов продолжат в еженедельном режиме.
Добавим, ранее глава Бурятии рассказал о засухе федеральному министру сельского хозяйства. Алексей Цыденов встретился в Москве с Оксаной Лут.