Пять тысяч кубометров воды за ночь откачали коммунальщики в Улан-Удэ

– Восстановительные работы продолжатся до полного устранения последствий, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.











– За ночь в городе выпало 27 мм осадков, и мы откачали порядка 5000 м³ воды – из них 3000 м³ помпами и 2000 м³ вакуумными машинами, – сообщил директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.











Синоптики прогнозируют, что днём выпадет ещё столько же осадков. Комбинат держит ситуацию под постоянным контролем и продолжает круглосуточную работу.





Фото: мэрия Улан-Удэ

С 14 часов вчерашнего дня и всю ночь без перерыва на улицах Улан-Удэ трудились бригады Комбината по благоустройству, устраняя последствия дождя. На линии задействовано 15 вакуумных машин, а также насосное оборудование.Как сообщили в мэрии, основные очаги подтоплений в центре города и на ул. Ключевской уже ликвидированы. Проблемные участки сохраняются в районе ТСК и улицы Лебедева – там работа продолжается.