Общество 21.08.2025 в 10:45

Холодную воду в Улан-Удэ начали возвращать досрочно

В скором времени ее могут получить жители трех микрорайонов
Текст: Андрей Константинов
Холодную воду в Улан-Удэ начали возвращать досрочно
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ сотрудники городского «Водоканала» досрочно завершили замену задвижки на улице Красноармейской. Это позволило начать подачу холодной воды на Шишковку, Дивизионную и Стеклозавод.

«Благодаря чёткому взаимодействию и грамотному управлению процесс прошёл оперативно: в срок были привлечены все необходимые ресурсы – девять единиц спецтехники и пять квалифицированных бригад. Специалисты уже приступили к заполнению системы водой. Полное восстановление водоснабжения ожидается в ближайшее время. Просьба следить за новостями и уточнять актуальные данные», - сообщили в мэрии города.

Жителям остальных попавших под отключение микрорайонов придется подождать. Работы по замене задвижки на улице Ботанической сейчас продолжаются. 

Напомним, масштабное отключение холодной воды в связи с работами по замене запорной арматуры в Улан-Удэ началось вчера в 9 вечера. Оно затронуло Железнодорожный район города, кроме микрорайонов Восточный и Загорск, а также часть Советского района - поселок Стеклозавод и ст. Дивизионная. Ожидается, что гидравлическое давление в сети полностью восстановится утром 22 августа. Подвоз воды организуют в 22 точках. Посмотреть расположение машин можно здесь.
