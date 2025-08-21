За кражу кофе и шоколада в Улан-Удэ задержали сладкоежку

Накануне в Улан-Удэ был задержан мужчина, укравший из супермаркета дорогой кофе и несколько плиток шоколада. Сладкоежку задержали сотрудники магазина и сотрудники Росгвардии, когда тот с охапкой краденого попытался «сделать ноги».

Кнопка тревожной сигнализации сработала в супермаркете на ул. Приречная. Работники магазина заметили, что один из покупателей незаметно сложил продукты в пакет и направился к выходу, не оплатив товар. К моменту приезда на место происшествия наряда Росгвардии воришка попытался скрыться и забежал в подъезд соседнего дома. Росгвардейцы задержали его совместно с сотрудниками службы безопасности магазина. В пакете у него обнаружили похищенные семь плиток шоколада и две банки дорогостоящего кофе.

Задержанный, ранее судимый 28-летний улан-удэнец, был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site